انخفاض أسعار النفط العالمية عند التسوية.. وخام البصرة يسجل قفزة

2022/03/23 | 04:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

سجلت أسعار النفط انخفاضًا في ختام تعاملات الثلاثاء 22 آذار/مارس 2022، مع استبعاد موافقة دول الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر نفطي روسي ردًا على غزوها لأوكرانيا.

سجلت أسعار النفط العراقية، ارتفاعًا بنحو 6% أو ما يعادل قرابة 6 دولارات

وانقسم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن الحظر، حيث تقول بعض الدول، بما في ذلك ألمانيا، إن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري الروسي لتحمل مثل هذه الخطوة.

وبذلك، هبط سعر خام برنت 14 سنتا أو 0.2 بالمئة ليستقر عند 115.48 دولار للبرميل، فيما يجري تداوله الآن بأقل من ذلك.

بالمقابل، أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي منخفضًا 36 سنتًا أو 0.3٪ عند 111.76 دولار.

وكان كلا العقدين قد ختما تعاملات الجلسة السابقة مرتفعين بأكثر من 7% بعد أنباء عن عن حظر أوروبي محتمل.

كما سجلت أسعار النفط العراقية، ارتفاعًا بنحو 6% أو ما يعادل قرابة 6 دولارات.

وبلغ سعر خام البصرة الثقيل وفق آخر تحديث اطلع عليه "ألترا عراق" نحو 109 دولارات للبرميل.

وتلقت أسعار النفط الدعم من تهديدات الإمداد حيث هاجمت جماعة الحوثي اليمنية منشآت الطاقة وتحلية المياه السعودية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت السعودية قبل يومين إنها لن تتحمل المسؤولية عن أي نقص في الإمدادات العالمية بعد هجمات الحوثيين.

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