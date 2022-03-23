هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا

2022/03/23 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، إصابتها بفيروس كورونا، حيث تشعر إن "ببعض أعرض البرد الخفيفة"، فيما أثببت الفحوصات أن زوجها الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، غير مصاب.

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