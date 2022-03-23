2022/03/23 | 04:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن المفاوضات مستمرة مع روسيا "على مختلف المستويات" من أجل إيقاف حربها ضد بلاده.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يعلق على المفاوضات مع روسيا.. ويدعو بابا الفاتيكان لزيارة أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي يعلق على المفاوضات مع روسيا.. ويدعو بابا الفاتيكان لزيارة أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).