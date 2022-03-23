الأدلة هي المهمة الأصعب.. كيف يمكن محاكمة بوتين بجرائم حرب في أوكرانيا؟

2022/03/23 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن علنا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه مجرم حرب لكن خبراء قانونيين قالوا إن محاكمة بوتين أو زعماء روس آخرين ستواجه عقبات كبيرة وقد تستغرق سنوات على النحو المبين أدناه.

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