موقف محمد بن سلمان و

2022/03/23 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لـ"بلومبيرغ" تناول موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وسط الأزمة الأوكرانية بمقال حمل عنوان "بوتين يجبر بايدن على إعادة التفكير في موقفه السعودي".

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