مخاطبا منتقدي أهمية السعودية والإمارات كحلفاء لأمريكا.. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق على فيديو مظاهرات تأييد بوتين بسوريا

2022/03/23 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، البيرتو ميغيل فيرنانديز، على مقطع فيديو يظهر مظاهرات تأييدية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعمليات التي تشنها روسيا في أوكرانيا في سوريا.

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