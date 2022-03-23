بيريز يحدد خياراته لخلافة انشيلوتي في قيادة الميرنغي

2022/03/23 | 07:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واع كشف تقرير صحفي إسباني ، عن الاسم الذي يفضله فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لقيادة الميرينجي في الموسم المقبل، حال الانفصال عن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. ويمتد عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد لموسمين مقبلين، إلا أن تذبذب أداء الفريق، والهزيمة الساحقة أمام برشلونة برباعية نظيفة، من الأمور التي أثارت مخاوف مسؤولي الميرينجي.وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ريال مدريد سيبقي على أنشيلوتي كمدير فني للفريق، حال فوزه بلقب الليجا، وتقدمه في دوري الأبطال. أما في حالة خسارة لقب الليجا ، رغم فارق التسع نقاط في الصدارة عن إشبيلية، فإن بيريز لن يفكر لحظة قبل طرد أنشيلوتي.وأضافت الصحيفة، أن هناك العديد من المدربين المرشحين لقيادة الميرينجي، حال إقالة أنشيلوتي، وهم الألماني توماس توخيل (تشيلسي)، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو (باريس سان جيرمان)، والألماني يورجن كلوب (ليفربول)، والإسباني راؤول جونزاليس (ريال مدريد كاستيا)،والإسباني تشابي ألونسو ( ريال سوسيداد )المصدر/ كورة

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