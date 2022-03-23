توتال الفرنسية تعلن موعد توقفها عن شراء النفط الروسي

2022/03/23 | 07:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "توتال إنيرجي" الفرنسية وقف شراء النفط الروسي بحلول نهاية العام، محذرة من تهور موسكو في أعقاب غزوها لجارتها أوكرانيا.

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