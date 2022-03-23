لماذا سجلت البورصة المصرية صعودا قياسيا بعد خفض الجنيه؟

2022/03/23 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت البورصة المصرية مكاسب من قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بإجمالي 690 نقطة ليغلق عند مستوى 11663 نقطة، ويتبقى نسبة 2.39% فقط لتعويض خسائره منذ بداية العام

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