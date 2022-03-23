السفير الروسي في واشنطن يستذكر قصف الناتو للعراق ويوغوسلافيا وليبيا

2022/03/23 | 08:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن البنتاغون قد نسي بالفعل كيف قصفت طائرات أمريكا وحلفائها في الناتو مدن يوغوسلافيا والعراق وليبيا.وجاء تصريح السفير الروسي ردا على تصريحات المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي حول التورط المزعوم للقوات المسلحة الروسية في جرائم حرب في أوكرانيا.وقال السفير: “الشعور هو أن البنتاغون قد […]

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