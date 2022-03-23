2022/03/23 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المعارض البيلاروسي، بافيل لاتوشكو، الأربعاء، إلى فرض عقوبات صارمة على مينسك مماثلة لتلك التي فرضها الغرب على موسكو، مطالباً أيضاً بإطلاق إجراءات قضائية ضدّ الرئيس ألكسندر لوكاشنكو "المتواطئ" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في غزو أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعارضة البيلاروسية تطالب بفرض عقوبات على "دمية بوتين") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعارضة البيلاروسية تطالب بفرض عقوبات على "دمية بوتين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).