سلاح القمح - توفيق أبو شومر

2022/03/23 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر إليكم القصة التالية عن مستقبل أهم سلاح فتَّاك، وهو سلاح القمح، وردتْ القصةُ على لسان أشهر دعاة حماية البيئة في العالم، لستر براون، مؤسس معهد، وورد ووتش في واشنطن، قال: "حضرتُ اجتماعا هاما في فندق، فيرمونت، وكان يجلس في القاعة الفاخرة، تيد تيرنر رئيس السي إن إن وزوجته، جين فوندا، ومستشار الأمن القومي الأمريكي، بيرجنسكي وبعض الحائزين على جائزة نوبل، رأيت عشرات علب الكافيار بزنة كيلوغرامين للعلبة ال ......





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