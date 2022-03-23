الأسترالية آشلي بارتي تعلن اعتزالها التنس

2022/03/23 | 08:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعقررت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي اعتزال التنس وهي في قمة تألقها، بداعي أنها حققت أهدافها في اللعبة وتشعر بالإرهاق من ظروف المشاركة في البطولات.ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقباً، وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع الكبرى، عقب التتويج بلقب ويمبلدون 2021 وفرنسا المفتوحة 2019.وقالت بارتي في فيديو على حسابها في إنستغرام : " لدي الكثير من الأحلام التي اود مطاردتها، ولا يتضمن ذلك بالضرورة السفر حول العالم والابتعاد عن عائلتي والوجود بعيداً عن منزلي، وهو المكان الذي احب التوجود فيه باستمرار ".واضافت بارتي وإلى جانبها صديقتها المقربة وزميلتها السابقة في منافسات الزوجي كيسي ديلاكوا: "أعرف أني فعلت ذلك من قبل لكن بمشاعر مختلفة ".واتمت بارتي : " أنا ممتنة جدا للتنس، فلقد منحني كل أحلامي وأكثر، لكني أعرف أن الوقت مناسب الآن للابتعاد ومطاردة أحلام أخرى ووضع مضربي جانباً ".

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