رسمياً.. ناسا تؤكد اكتشاف 5000 عالم خارج النظام الشمسي

2022/03/23 | 08:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في يناير 1992، غيّر جسمان كونيان مجرتنا إلى الأبد.ولأول مرة، كان لدينا دليل ملموس على وجود كواكب خارج المجموعة الشمسية، أو كواكب خارجية، تدور حول نجم غريب.والآن، بعد أكثر من 30 عاما بقليل، شهد 21 مارس هذا الأسبوع علامة بارزة للغاية لتأكيد وجود أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية.ولكي […]

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ناسا تؤكد اكتشاف 5000 عالم خارج النظام الشمسي أولاً على ايرث نيوز.

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