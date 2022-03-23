خبراء دوليون يحددون كيف كان يمكن منع اندلاع الحرب في أوكرانيا

2022/03/23 | 08:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رأى موتوفومي أساي، رئيس معهد السلام بجامعة هيروشيما، أن واشنطن وحلف الناتو كان بإمكانهما منع الأزمة الأوكرانية لو قبلا مقترحات روسيا الأمنية وسمحا بأن تبقى أوكرانيا منطقة عازلة.وقال موتوفومي أساي خلال ندوة عبر الإنترنت لمركز أبحاث تايهي حول تأثير الصراع الروسي الأوكراني على الوضع في شرق آسيا: “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي […]

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