2022/03/23 | 08:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بشكل مفاجئ وفي عمر 25 عاما، قررت المصنفة الأولى عالميا الأسترالية آشلي بارتي اعتزال التنس وهي في قمة تألقها، بداعي أنها حققت أهدافها في اللعبة وتشعر بالإرهاق من ظروف المشاركة في البطولات.ويأتي اعتزال بارتي بعدما أحرزت 15 لقبا، وبعد أقل من شهرين من الفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، في لقبها الثالث بالبطولات الأربع […]

ظهرت المقالة قنبلة مدوية في عالم التنس..



المصنفة الأولى تعتزل في عمر 25 عاماً أولاً على ايرث نيوز.

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