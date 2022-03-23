في ذكرى تأسيس الحركة النقابية العربية الفلسطينية - جهاد عقل

2022/03/23 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جهاد_عقل قبل مائة عام ونيف بدأت الحركة النقابية العربية الفلسطينية في التكوين والتنظيم، أي منذ العام 1920، لكن عملية التنظيم هذه أخذت العديد من الأشكال، بداية بمبادرة النقابيين الناشطين في لجنة عمال السكك الحديدية خاصة الرفاق الشيوعيين والوطنيين منهم، وتأسيس "اللجنة الأخوية لعمّال سكك حديد فلسطين"، ومن ثم تشكيل "النادي الخيري لعمال سكك الحديد"، كانت هذه المبادرات نواة وبدايات التنظيم المهني الفلسطيني ......





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