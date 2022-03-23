خبير اقتصادي: ارتفاع سعر الوقود في الإقليم يحتم على بغداد التدخل

2022/03/23 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الاقتصادي وسام التميمي، ان ارتفاع سعر الوقود داخل إقليم كردستان، يحتم على بغداد التدخل لحسم الأمور وضمان عدم حدوث ازمة اقتصادية على مستوى الشعب، موضحا ان الازمة ارتفعت حدتها بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية عبر الإقليم.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “الحصول على الإيرادات النفطية لايمكن ان يكون على […]

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