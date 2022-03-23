الخيكاني يحذر من جر العراق نحو التطبيع من خلال المتحالفين مع تركيا والخليج

2022/03/23 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر المحلل السياسي كريم الخيكاني، من جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني عن طريق قيادة البلد من قبل الاطراف السياسية المتحالفة مع تركيا ودول الخليج المطبعة مع الكيان المؤقت.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “تركيا ودول الخليج دعمت بعض الاطراف السياسية بقوة، بهدف ايصالها السلطة، واليوم قد كررت دعمها من خلال استخدام […]

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