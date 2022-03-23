شاهد كيف عطّل بحارة أوكرانيون يخت ملياردير روسي في تركيا

2022/03/23 | 09:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عطّل بحارة أوكرانيون يختًا يعود للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مع توقفه في تركيا، حيث وصل يخت سولاريس بعد مروره بعدد من مياه دول الاتحاد الأوروبي.

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