الرافدين يصدر توضيحا بشأن قرض الـ 150 مليون دينار

2022/03/23 | 09:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، ان قرض ١٥٠ مليون دينار مخصص لشراء دار سكن.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمصرف تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “نسبة فائدة قرض شراء دار سكني تبلغ ٤ بالمئة وبفترة تسديد ١٠ سنوات”.وأضاف البيان أن “التقديم على القرض يكون عبر […]

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