قريبا.. بغداد تصدر تعليمات جديدة بشأن تشغيل المولدات

2022/03/23 | 09:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تصدر محافظة بغداد نهاية الشهر الحالي، تعليمات جديدة بشأن سعر الأمبير وآلية تشغيل المولدات الكهربائية الحكومية والأهلية، تخص شهر نيسان المقبل بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة والطاقة قيس الكلابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “التعليمات […]

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