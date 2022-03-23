نائب: واثقون من عدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير مرشح رئاسة الجمهورية

2022/03/23 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح عارف الحمامي، ان الاطار التنسيقي الشيعي واثق من عدم قدرة التحالف الثلاثي على تمرير مرشح رئاسة الجمهورية خلال جلسة البرلمان المقبلة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال الحمامي لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي يمتلك عدد كبير من النواب وبأمكانه تشكيل اكثر من الثلث […]

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