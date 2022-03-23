2022/03/23 | 09:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ذي قار اليوم الاربعاء، عن القبض على عدد من المطلوبين بقضايا مختلقة في المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “تمكنت مفارز مديرية شرطة محافظة ذي قار من إلقاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة أبرزها القتل، حيث اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية كافة.وبينت المديرية أن […]

ظهرت المقالة بينها القتل..



القبض على مطلوبين بجرائم مختلفة في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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