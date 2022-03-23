فيديو عرض السعودية وقف إطلاق النار في اليمن.. القصة ورد فعل الحوثيين

2022/03/23 | 10:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادّعى ناشروه أنّه يظهر إعلان السعودية "إنهاء الحرب في اليمن" وذلك غداة تعرّضها لهجمات شنّها المتمرّدون الحوثيون على منشآت نفطيّة.

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