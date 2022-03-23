بغداد.. مشاجرة عائلية تتسبب باصابة امراة باطلاقات نارية من زوج ابنتها

2022/03/23 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاربعاء، باصابة امراة باطلاقات نارية من قبل زوج ابنتها بعد حدوث مشاجرة عائلية.وقال المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة ما اسفر عن اصابة امرأة تولد ١٩٨٥ باربع اطلاقات نارية من قبل زوج ابنتها والذي تمكن […]

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مشاجرة عائلية تتسبب باصابة امراة باطلاقات نارية من زوج ابنتها أولاً على ايرث نيوز.

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