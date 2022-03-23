نينوى تغلق ملف فاجعة عمره 3 سنوات  

2022/03/23 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مدير الطب العدلي في محافظة نينوى حسن واثق، الأربعاء، إغلاق ملف حادثة العبارة تزامناً مع الذكرى الثالثة لوقوعها في مدينة الموصل.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال واثق في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ملف ضحايا فاجعة العبارة تم إغلاقه من قبل الحكومة المحلية بعد أن تسلم الطب […]

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