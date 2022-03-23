استدعاء مسؤول عراقي سابق من قبل محكمة مختصة بقضايا الفساد

2022/03/23 | 10:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة بابل السابق، مُشيرةً إلى أنَّهُ جاء جرَّاء مُخالفاتٍ ارتكبها في عمليَّة ترشيح وانتخاب المُحافظ الأسبق.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان، أنّ "محكمة تحقيق الحلَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس مُحافظة بابل السابق"، مبينة أنّ "أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة المُخالفات المُرتكبة في قضيَّة قبول ترشيح مُحافظ بابل الأسبق".

وأضاف البيان، أنّ "الأمر صدر؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، لعدم الأخذ بتوصيات اللجنة المُختصَّة بتدقيق السير الذاتيَّة للمُرشَّحين لمنصب المحافظ"، موضحًا أنّ "اللجنة أوصت بعدم قبول ترشيح المُحافظ الأسبق للمنصب؛ وذلك بسبب تخلُّف شرطٍ من شروط الترشيح، القاضي بأن يكون المُرشَّح من سكنة المُحافظة".

وسبق للهيئة أنْ أعلنت عن صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ مُحافظين سابقين ومسؤولين محليِّين في مُحافظة بابل، كان منها؛ صدور أمر استقدامٍ بحقِّ المُحافظ الحالي؛ لارتكابه عمدًا ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

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