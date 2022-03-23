الاستخبارات تطيح بمفرزة إرهابية في صلاح الدين

2022/03/23 | 10:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، عن القبض على مفرزة إرهابية مسؤولة عن توزيع مايسمى الكفالات وتقدم الدعم اللوجستي لعناصر داعش في صلاح الدين.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الامنية لمتابعة عناصر عصابات داعش الارهابي لضرب معاقلهم والقصاص منهم، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على خلية ارهابية مكونة من اربعة ارهابيين ضمن محافظة صلاح الدين".

وأضافت انه "خلال التحقيقات الاولية مع الارهابيين اعترفوا بأنتمائهم لداعش واشتركوا بعمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الداعم اللوجستي ومايسمى الكفالات على العناصر الارهابية"، مشيرا الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اللازمة".

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