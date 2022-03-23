2022/03/23 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة سبع قصور شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز: إن "مشاجرة عائلية في منطقة "سبع قصور" أسفرت عن إصابة امرأة تولد ١٩٨٥ باربع اطلاقات نارية من قبل زوج ابنتها".وأشار المصدر إلى "تمكن الجاني من الفرار" مبينا أن "المرأة بحالة خطرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالتها خطرة.. رجل يفتح النار على 'أم زوجته' ويصيبها بـ4 طلقات في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالتها خطرة.. رجل يفتح النار على 'أم زوجته' ويصيبها بـ4 طلقات في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).