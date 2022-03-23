هجوم مسلح على موظفين في وزارة الصناعة يسفر عن مقتل احدهم – عاجل

2022/03/23 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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أقدم مسلحين مجهولين، اليوم الاربعاء، على فتح نيران اسلحتهم باتجاه موظفين اثنين يعملون في وزارة الصناعة ضمن منطقة الحميدية شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني في حديث للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه اخوة اثنين يعملون موظفين في وزارة الصناعة ضمن منطقة الحميدية شمالي العاصمة بغداد".

واضاف ان "الهجوم المسلح أسفر مقتل احدهم واصابة الثاني، فيما لاذ المسلحون بالفرار".

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