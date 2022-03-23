الديوانية تستعد لحصاد 270 الف طن من الحنطة

2022/03/23 | 10:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستعد محافظة الديوانية للمباشرة بحصاد محصول الحنطة، وسط توقعات بتحقيق 270 ألف طن منه.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية أتمت جميع استعداداتها لاستقبال موسم حصاد محصول الحنطة”، وأضاف الوائلي، أن “أهم تلك الاستعدادات تهيئة ستة مراكز […]

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