العراق مدين لرجال الاعمال اللبنانيين بنحو مليار دولار

2022/03/23 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب رئيس مجلس رجال الأعمال العراقي اللبناني عبد الودود النصولي، الأربعاء، الحكومة العراقية بدفع ديون رجال الأعمال اللبنانيين والبالغة 950 مليون دولار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال النصولي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “تلك الديون هي عبارة عن عقود لمشاريع واعتمادات مع الشركات العامة […]

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