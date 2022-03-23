دور الإدراك الحسي عند الإنسان - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/23 | 10:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن الإدراك الحسي ظاهرة موجودة عند الإنسان ولكنها تختلف من حيث الشكل والجوهر بين إنسان مفكر ومثقف ومدرك واقعه الاجتماعي وبين إنسان أمي لا يفهم من الحياة سوى مصالحه الخاصة ويكون بعيداً عن واقعه الاجتماعي لأن المفكر والمثقف هو الذي يعتبر مجموعة التوقعات والاحتمالات التي يستخدمها العقل في تكوين انطباعاته عن العالم الخارجي الذي يعيش خارج ذاته من أبناء المجتمع تعبر عن نشاطه العملي من خلال الواقع الموضوع ......





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