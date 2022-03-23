علماء يكتشفون نوعاً جديداً من الديناصورات المدرعة في الصين .. كيف يبدو شكله؟

2022/03/23 | 10:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتُشف نوعًا جديدًا من الديناصورات من أوائل العصر الجوراسي في جنوب غرب الصين، وفقًا لدراسة نُشرت الثلاثاء في مجلة "eLife".من المحتمل أن الديناصور عاش قبل 192 مليون إلى 174 مليون سنة.ويُعتبر أول ثيروفوران من تلك الفترة الزمنية يتم التعرف عليه في المنطقة

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