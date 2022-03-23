هل يمنعك انقطاع النفس النومي من الحصول على نوم جيد ليلاً؟ قد يكون الحل بزرع جهاز صغير داخل صدرك

2022/03/23 | 10:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطاع النفس النومي هو اضطراب خطير في النوم لا يتم علاجه عادة.هناك العديد من الخيارات لعلاج الاضطراب، ولكن اعتمادًا على نوع الانقطاع النفس النومي، قد يوصي طبيبك بخيار جراحي يتضمن إدخال جهاز صغير داخل صدرك لتوفير التحفيز للسماح لك بالنوم بشكل أفضل

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