2022/03/23 | 10:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يغادر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، متوجها إلى أوروبا، اليوم الأربعاء، حيث سيشارك في قمة زعماء حلف شمال الأطلسي “الناتو” ومجموعة السبع، ويلقي كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي.الغرض الرئيسي من تلك الجولة هو تنسيق رد فعل إضافي للغرب على الوضع في أوكرانيا، حيث صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، خلال بيان من […]

ظهرت المقالة لمزيد من التعاون والعقوبات ضد روسيا..



بايدن يغادر إلى أوروبا للمشاركة بقمة الناتو أولاً على ايرث نيوز.

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