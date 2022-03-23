خريجو المثنى يطالبون بتحقيق وعود الكاظمي والحلبوسي

2022/03/23 | 10:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/المثنى ..طالب العشرات من خريجي محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، بتحقيق وعود التعيين التي أطلقها رئيسي مجلس النواب محمد الحلبوسي والوزراء مصطفى الكاظمي، أثناء لقاء ممثلين عنهم في العاصمة بغداد.وقال مراسل وكالة /المعلومة/، ان، العشرات من الخريجين في محافظة المثنى، نظموا صباح اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بتحيقيق الوعود التي اطلقتها رئاسة الوزراء والبرلمان الخاصة […]

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