زلاتان يعترف بنوع من “الهلع” قبل تصفيات مونديال 2022

2022/03/23 | 10:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بنوع من “الهلع” بمجرد التفكير بالتوقف عن اللعب قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب بلاده ضد تشيكيا في الملحق المؤهل إلى مونديال قطر المقررة الخميس.ولن يشارك إبراهيموفيتش في هذه المباراة بداعي الإيقاف، لكنه أكد تصميمه على “الذهاب حتى النهاية” إذا لم ينجح زملاؤه في خطف بطاقة التأهل.وقال مهاجم […]

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