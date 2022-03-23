الحشد يعلن انطلاق عملية امنية شمال ديالى

2022/03/23 | 10:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن القيادي في الحشد العشائري محمد العزاوي، الاربعاء، عن انطلاق عملية امنية في محيط قرى الهيتاويين شمال ديالى.وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة بدأت عملية امنية في محيط قرى الهيتاويين قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين شمال ناحية العظيم(90كم شمال بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي”.واضاف العزاوي،ان […]

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