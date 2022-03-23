2022/03/23 | 10:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتصادر السلاح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تقبض على عدد من المطلوبين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تقبض على عدد من المطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).