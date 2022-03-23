قانوني: العدد المطلوب لحل البرلمان متوفر لدى الاطار والثلاثي

2022/03/23 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الخبير القانوني علي التميمي , الأربعاء , انه بإمكان مجلس النواب الحالي فقط تطبيق المادة 64 من الدستور بحل نفسه , مبينا ان العدد المطلوب متوفر لدى الاطار والتحالف الثلاثي.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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