شاهد رد فعل خنزير عندما رصد دبًا ضخمًا يهاجم رفيقه.. كاميرا توثق اللحظة

2022/03/23 | 11:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مشهد أثار الدهشة، رصدت كاميرا مراقبة أمام أحد المنازل السكنية في بلدة نيو ميلفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية، معركة شرسة بين دب أسود ضخم وخنازير داخل حظيرة، ويبدو أن المهاجم لم يكن جاهزًا لمواجهة الحيوانين الشجاعين، حيث تقول مالكة المنزل، ريبيكا شو، إنها صُدمت عندما شاهدت الدب المفترس يدخل حظيرة الخنازير، لكن رد فعل حيواناتها أصابها بالصدمة.

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