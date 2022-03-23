الزراعة تكشف اسباب رفع حظر الاستيراد عن بعض السلع

2022/03/23 | 11:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر مستشار وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي، الاربعاء، من مغبة قرار فتح باب استيراد بيض المائدة والدجاج من الخاري، مبينا ان رفع حظر اسيتراد بعض السلع جاء بسبب الحرب الاوكرانية وارتفاع الأسعار.وقال القيسي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “وزارة الزراعة اعترضت على قرار فتح ابواب استيراد البيض والدواجن بسبب اضراره بالحقول العراقية والمنتج الوطني […]

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