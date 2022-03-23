الأمطار توقف عمليات البحث في موقع الطائرة الصينية المنكوبة

2022/03/23 | 11:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، بتعليق عمليات البحث عن أدلة حول سبب سقوط طائرة الركاب الصينية، التي سقطت على سفح جبل جنوب البلاد، حيث غمرت مياه الأمطار منطقة الحطام.ولجأت فرق الطوارئ، الثلاثاء، إلى استخدام الأدوات اليدوية وطائرات مسيّرة وكلاب بوليسية في ظروف ممطرة، لتمشيط منحدرات الغابات الكثيفة بهدف استعادة الصندوقين الأسودين، اللذين […]

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