مخاطر جنون العظمة عند فلاديمير بوتين - عبدالرزاق دحنون

2022/03/23 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون بعد شهر من حرب روسيا الوحشية في أوكرانيا ، من الواضح أن الأمور لا تسير كما هو مخطط لها في الكرملين.



باستثناء خيرسون وميليتوبول ، لم يسيطر الجيش الروسي على أي مدن أوكرانية كبرى.



تباطأ تقدم روسيا في كييف بسبب الإخفاقات اللوجستية ومشاكل إعادة الإمداد ، ويبدو أن ارتفاع أعداد الضحايا يلقي بظلاله على معنويات القوات الروسية.



من جانبها ، فشلت القوات الجوية الروسية في بسط تفوقها الجوي على أوكرانيا ، وهي خط ......





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