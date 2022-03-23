المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....15 - محمد الحنفي

2022/03/23 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....6وبعد أن تناولنا العلاقة بين النظرية، والممارسة، وقاربنا الجواب على السؤال:ما هي العلاقة القائمة بين النظرية: (التصور)، وبين الممارسة؟ننتقل إلى معالجة الجواب على السؤال التالي:كيف يجب أن تكون العلاقة بين النظرية، والممارسة؟إن مقاربة الجواب على السؤال، الذي نحن بصدد معالجة الجواب عليه، يجب أن ننطلق من مجموعة من المسلمات، التي تساعد على ......





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