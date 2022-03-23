2022/03/23 | 11:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7D1r-n29LeU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ظافر الزرفي: مجلس القضاء العراقي شدد العقوبة لــ7 سنوات في حالات الابتزاز الالكتروني) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ظافر الزرفي: مجلس القضاء العراقي شدد العقوبة لــ7 سنوات في حالات الابتزاز الالكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).