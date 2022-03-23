2022/03/23 | 11:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lFxTVGYA2hY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس من شارع السنك لنقل صوتكم ومعاناتكم بالمباشر الى الجهات المعنية .. مع ياسر عامر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرشيد والناس من شارع السنك لنقل صوتكم ومعاناتكم بالمباشر الى الجهات المعنية .. مع ياسر عامر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).