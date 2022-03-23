الجيش الروسي يدمر ترسانة أسلحة في أوكرانيا

2022/03/23 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة ترسانة “أورجيف” غرب منطقة “ريفني”، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية.وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من تلك الترسانة الكبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية، وفقا لوزارة الدفاع.كذلك فقد قامت الطائرات والمروحيات الروسية بقصف 97 هدفا من مرافق البنية […]

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